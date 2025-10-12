Клопп поддержал Вирца

Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил в защиту плеймейкера "красных" Флориана Вирца.

Вирц до сих пор не совершил ни одного результативного действия за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов после своего перехода из "Байера" за 116 миллионов фунтов.



Несмотря на ожесточенные публичные дискуссии насчет Вирца, Клопп абсолютно спокоен за перспективы своего соотечественника в "Ливерпуле".



"Мне не нужно переживать насчет Флориана Вирца, потому что он обладает столь выдающимся мастерством".



"Конечно, все в порядке, и все знают это. Люди раздувают из мухи слона!"



"Ливерпуль" только что проиграл три матча подряд — это непривычно, когда этого так давно не случалось. Но это также обычное дело в жизни".



"Поэтому эти вещи и обсуждают. Я достаточно долго был посреди этих дискуссий, и я могу сказать вам, что эти публичные дискуссии никому не интересы. Так что это не имеет значения, и все будет в порядке".



"Талант вроде Вирца появляется раз в столетие, и на каком-то этапе он будет в каждом матче показывать то, что он показывал в Леверкузене", — сообщил Клопп RTL.