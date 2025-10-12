Пэриш объяснил, почему не продал Гехи в "Ливерпуль"

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш объяснил, почему его клуб не продал защитника Марка Гехи в "Ливерпуль".

В заключительный день летнего трансферного окна "Пэлас" едва не продал Гехи в "Ливерпуль" за 35 миллионов фунтов.



Принято считать, что сделка сорвалась, потому что "Пэлас" просто не успел найти равноценную замену своему капитану, однако Пэриш уверяет, что в конце концов он сам решил сохранить Гехи.



"Это было сложное решение. Такие вещи никогда не бывают черными или белыми".



"В конце концов, исходя из полученных советов и своих размышлений, я решил, что мы сможем провести сезон лучше, если сохраним Марка".



"Мы не гадаем насчет такого рода вещей. Если вы посмотрите на это рационально, если вы посмотрите на стоимость одной строчки в Премьер-Лиге и вспомните, что мы впервые в своей истории выступаем в Лиге Конференций, то это довольно необычный набор обстоятельств, чтобы сохранить игрока".



"Если бы мы сражались за места от 10-го до 14-го, и наше положение в этом диапазоне зависело бы от того, сохраним мы Марка или отпустим, тогда бы мы, наверное, сказали: "Нам следует взять деньги", — сообщил Пэриш talkSPORT.