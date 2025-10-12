Жезус, вероятно, покинет "Арсенал" в конце сезона

Нападающий Габриэль Жезус с высокой вероятностью покинет "Арсенал" в конце сезона и может вернутья в бразильский "Палмейрас".

Жезус выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Манчестер Сити" в 2022 году, и все это время Габриэль сталкивается с различными травмами.



Например, прямо сейчас 28-летний бразилец отсутствует с разрывом крестообразных связок колена, полученным в январе.



За время отсутствия Жезуса главный тренер "Арсенала" Микель Артета научился справляться без Габриэля, и тот, вероятно, покинет "Эмирейтс" следующим летом, утверждает The Sporting News.



При этом Жезус может вернуться в "Палмейрас", чей президент Лейла Перейра уже открыла дверь перед Габриэлем.



"Кого я хочу вернуть в "Палмейрас"? Конечно, Габриэля Жезуса. И я скажу больше. Скоро ты вернешься домой, Габриэль! Однажды ты вернешься", — сказала Перейра.