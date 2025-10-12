Жезус, вероятно, покинет "Арсенал" в конце сезона

Габриэль Жезус Нападающий Габриэль Жезус с высокой вероятностью покинет "Арсенал" в конце сезона и может вернутья в бразильский "Палмейрас".

Жезус выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Манчестер Сити" в 2022 году, и все это время Габриэль сталкивается с различными травмами.

Например, прямо сейчас 28-летний бразилец отсутствует с разрывом крестообразных связок колена, полученным в январе.

За время отсутствия Жезуса главный тренер "Арсенала" Микель Артета научился справляться без Габриэля, и тот, вероятно, покинет "Эмирейтс" следующим летом, утверждает The Sporting News.

При этом Жезус может вернуться в "Палмейрас", чей президент Лейла Перейра уже открыла дверь перед Габриэлем.

"Кого я хочу вернуть в "Палмейрас"? Конечно, Габриэля Жезуса. И я скажу больше. Скоро ты вернешься домой, Габриэль! Однажды ты вернешься", — сказала Перейра.




Метки Арсенал, Жезус, Палмейрас

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 252




Поиск: