Жилберто Силва: "Субименди стал большим плюсом для "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Жилберто Силва похвалил полузащитника "канониров" Мартина Субименди.

Субименди быстро освоился в "Арсенале" после своего перехода из "Реал Сосьедад" за 60 миллионов фунтов минувшим летом. Мартин выходил в старте на шесть из семи матчей "канониров" в Премьер-Лиге.



Силва считает, что Субименди сформировал отличную связку с Декланом Райсом. По мнению Жилберто, 26-летний испанец очень хорош и в разрушении, и созидании.



"Если честно, я не знал о Субименди до его перехода в "Арсенал", но я видел его во время предсезонного турне по Азии в этом году".



"Когда я вижу полузащитников, в первую очередь я обращаю внимание на их позиционирование. На то, как они располагаются на поле. На мой взгляд, это изъян для центрального полузащитника, если он не знает, как располагаться на поле, чтобы страховать четверку защитников и поддерживать парней впереди, содействуя их работе".



"Он (Субименди) справляется с этим хорошо. А также у него очень хороший пас. Он стал большим плюсом для "Арсенала".



"Он пришел, Томас Партей ушел, но он и Деклан (Райс) сформировали новую связку в центре поля, и эта связка очень хорошо работает", — сообщил Силва Givemesport.