"Юнайтед" не будет звать Тухеля

"Манчестер Юнайтед" исключает приглашение главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля в случае расставания с Рубеном Аморимом по ходу этого сезона.

"Юнайтед" задумывался о приглашении Тухеля, когда решал судьбу Эрика Тен Хага, причем Томас даже провел встречу с совладельцем "красных дьяволов" сэром Джимом Рэтклиффом.



Вскоре "Юнайтед" вновь может потребоваться новый рулевой, потому что результаты при Амориме не выдерживают никакой критики, однако The Sun утверждает, что Тухель больше не находится на радаре у "дьяволов".



Сам Тухель всецело ожидает отработать свой 18-месячный контракт с FA, рассчитанный до окончания Чемпионата Мира 2026 года.