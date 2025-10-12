Берн приехал в сборную Англии с переломом

Защитник "Ньюкасла" Дэн Берн признался, что получил перелом ладони.

Эта травма случилась с Берном в матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в прошлый уикенд, но не помешала Дэну откликнуться на вызов из сборной Англии.



И хотя Берн не вышел на поле в товарищеском матче против Уэльса в минувший уикенд, после победы англичан со счетом 3:0 Дэн поведал, что готов играть в футбол.



"Вообще-то, у меня перелом руки. Я даже не знаю, как я его получил. Кажется, я пытался схватить кого-то и затем почувствовал треск. Это случилось рано в начале второго тайма, поэтому я отправился к специалисту на обследование".



"Мне сказали, что я могу играть с этим. Я готов к Латвии, я готов для "Ньюкасла", и я был бы готов сыграть сегодня", — сообщил Берн The Chronicle.