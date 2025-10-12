Рэшфорд по-прежнему хочет остаться в "Барселоне"

Маркус Рэшфорд Нападающий Маркус Рэшфорд, принадлежащий "Манчестер Юнайтед", по-прежнему рассчитывает на постоянный трансфер в испанскую "Барселону".

Этот сезон Рэшфорд проводит в "Барселоне" на правах аренды из "Юнайтед", причем каталонскому клубу принадлежит опция выкупа за 26 миллионов фунтов.

Отъезд из "Юнайтед" помог Рэшфорду вернуться в свою лучшую форму, и в восьми последних матчах за "Барселону" и сборную Англии 27-летний нападающий забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Своей игрой Рэшфорд привлек внимание ряда больших клубов Европы, включая ПСЖ, однако Daily Mirror утверждает, что план Маркуса остается неизменным.

Рэшфорд с самого начала мечтал играть за "Барселону", когда покидал "Юнайтед", и Маркус не собирается рассматривать варианты с другими клубами.




