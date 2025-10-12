Джеррард отказался вернуться в "Рейнджерс"

Стивен Джеррард Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард отверг возможность вернуться на должность главного тренера шотландского "Рейнджерс".

В четверг и пятницу Джеррард провел конструктивные переговоры с боссами "Рейнджерс" в Лондоне, будучи фаворитом букмекеров на замену уволенному Расселлу Мартину.

И хотя Джеррард все еще находится без работы после своего ухода из "Аль-Иттифака" в январе, в итоге Стивен решил, что это не вполне правильный момент для его возвращения в футбол.

Как сообщает Sky Sports, бывший капитан сборной Англии выразил благодарность за поддержку со стороны фанатов "Рейнджерс" и пожелал шотландскому гранду всех успехов в этом сезоне.

Прежде Джеррард тренировал "Рейнджерс" с 2018 по 2021 год, выигрывая титул шотландской Премьер-Лиги в сезоне 2020/21.

Большое впечатление на боссов "Рейнджерс" во время переговоров также произвел бывший рулевой "Шеффилд Уэнсдей" Данни Рель, который теперь имеет все шансы получить работу в Глазго.




12.10.2025

  1. meshuggah 12.10.2025 07:20 # meshuggah
    Так и останется в истории как собачка демба ба, которую выкинули на мороз

