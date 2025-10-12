"Форест" задумывается о приглашении Дайча

Владелец "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис задумывается о приглашении бывшего главного тренера "Эвертона" и "Бернли" Шона Дайча.

Нынешний наставник "Форест" Анге Постекоглу находится на своем посту только один месяц, но уже испытывает огромное давление.



Дело в том, что Постекоглу не выиграл ни одного из семи своих первых матчей в "Форест" с момента прихода на место Нуну Эшпириту Санту, причем во всех семи "лесники" пропускали.



И хотя пока Маринакис не указал на дверь Постекоглу, The Telegraph утверждает, что "Форест" уже перебирает варианты на замену Анге, и Дайч является кандидатом номер один для "лесников".



Дайч как раз проживает в Ноттингеме и обладает большим опытом по борьбе за выживание, в которую рискует окунуться "Форест", если результаты не улучшатся.