МЮ планирует купить Уортона за 60 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" планирует приобретение полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона за 60 миллионов фунтов.
Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим стал огромным поклонником 21-летнего Уортона, отслеживая прогресс Адама в "Пэлас".
Уортон добился впечатляющих успехов за последние 18 месяцев, выиграв с "Пэлас" Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также став вызываться в сборную Англии, хотя в этот международный перерыв Адам не был приглашен в национальную команду.
Аморим планирует подписать Уортона следующим летом, ожидая попрощаться с Кобби Майну и Каземиро. В "Юнайтед" надеются, что 60 млн. фунтов будет достаточно для заключения сделки с "Пэлас".
11.10.2025 23:00
Просмотров: 279
Игрок уровня мактоминея, нах не нужен
