Энцо Фернандес получил травму колена в сборной Аргентины
Полузащитник Энцо Фернандес получил травму колена в сборной Аргентины и теперь досрочно возвращается в "Челси" на лечение.
В пятницу Фернандес принял участие в победном для аргентинцев товарищеском матче против Венесуэлы (1:0), появившись на замену на 78-й минуте.
Сыгранного времени Фернандесу хватило, чтобы у него возникли проблемы с правым коленом. Углубленное обследование обнаружило синовит — воспаление синовиальной оболочки сустава.
Как сообщает Sky Sports, Фернандес уже был отправлен назад в Лондон, и теперь колено 24-летнего полузащитника будет головной болью медиков "Челси".
Добавим, свой следующий матч "Челси" проведет в следующую субботу против "Ноттингем Форест".
11.10.2025 22:00
