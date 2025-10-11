Энцо Фернандес получил травму колена в сборной Аргентины

Энцо Фернандес Полузащитник Энцо Фернандес получил травму колена в сборной Аргентины и теперь досрочно возвращается в "Челси" на лечение.

В пятницу Фернандес принял участие в победном для аргентинцев товарищеском матче против Венесуэлы (1:0), появившись на замену на 78-й минуте.

Сыгранного времени Фернандесу хватило, чтобы у него возникли проблемы с правым коленом. Углубленное обследование обнаружило синовит — воспаление синовиальной оболочки сустава.

Как сообщает Sky Sports, Фернандес уже был отправлен назад в Лондон, и теперь колено 24-летнего полузащитника будет головной болью медиков "Челси".

Добавим, свой следующий матч "Челси" проведет в следующую субботу против "Ноттингем Форест".




Метки сборная Аргентины, травмы, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 208




Поиск: