Виллаш-Боаш: "Челси" радикализировал трансферный рынок"

Бывший главный тренер "Челси" Андре Виллаш-Боаш заявил, что лондонский клуб "радикализировал" трансферный рынок своим необычным подходом.

После смены владельцев в 2022 году "Челси" взял курс на приглашение лучших молодых талантов, с которыми заключаются необычайно длинные контракты.



И хотя поначалу насчет этого подхода было много сомнений, со временем он, как считает Виллаш-Боаш, показал себя успешным.



"Своим подходом "Челси" радикализировал трансферный рынок. Это совершенно другое видение: подписывать лучших молодых игроков, инвестировать через BlueCo по мультиклубной модели, получая максимальную выгоду и из этого благодаря прошедшим "Страсбур" игрокам вроде Андрея Сантоса".



"Поэтому они обладают большим мастерством, большим талантом, и Эмегха, наверное, будет следующим. Так что это новый подход к трансферному окну, новый способ работать на трансферном рынке, а у долгосрочных контрактов есть свои плюсы и минусы. Но они очень успешны. Они выиграли клубный Чемпионат Мира ФИФА и Лигу Конференций".



"Мареска — отличный тренер и человек с видением процесса, поэтому кажется, что они на правильном пути", — сообщил Виллаш-Боаш Givemesport.