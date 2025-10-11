Джек Уилшир ведет переговоры с "Лутоном"

Экс-полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир провел переговоры с "Лутоном" насчет вакантной позиции главного тренера.

"Лутон" находится в поисках нового рулевого после того, как в минувший понедельник попрощался с Мэттом Блумфилдом, при котором "шляпники" потерпели пять поражений в 11 первых матчах Лиги Один.



По информации talkSPORT, 33-летний Уилшир является одним из двух кандидатов, рассматриваемых "Лутоном" на вакантную роль, наравне с Ричи Уэлленсом из "Лейтон Ориент".



Всего лишь 17 месяцев назад "Лутон" выступал в Премьер-Лиге, однако с тех пор "шляпники" два раза подряд понижались в классе и сейчас занимают только 11-е место в третьем дивизионе.



Предыдущим местом работы Уилшира был "Норвич", где он исполнял обязанности главного тренера. Также Джек с успехом тренировал команду "Арсенала" U-18.