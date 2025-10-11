Конате досрочно возвращается в "Ливерпуль"
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате досрочно покинул расположение сборной Франции из-за травмы.
Матч сборной Франции против Азербайджана накануне вечером Конате провел на скамейке запасных, так и не появившись на поле.
В понедельник вечером французов ждет матч против Исландии, но вместо этого выезда Конате возвращается в свой клуб на лечение.
Если верить L'Equipe, проблемы с бедром возникли у Конате не в сборной Франции, а в последнем матче за "Ливерпуль" — против "Челси" в прошлый уикенд.
"Ливерпулю" остается надеяться, что Ибраима успеет поправить свое здоровье до матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" сразу после международного перерыва.
11.10.2025 17:00
