Конате досрочно возвращается в "Ливерпуль"

Ибраима Конате Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате досрочно покинул расположение сборной Франции из-за травмы.

Матч сборной Франции против Азербайджана накануне вечером Конате провел на скамейке запасных, так и не появившись на поле.

В понедельник вечером французов ждет матч против Исландии, но вместо этого выезда Конате возвращается в свой клуб на лечение.

Если верить L'Equipe, проблемы с бедром возникли у Конате не в сборной Франции, а в последнем матче за "Ливерпуль" — против "Челси" в прошлый уикенд.

"Ливерпулю" остается надеяться, что Ибраима успеет поправить свое здоровье до матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" сразу после международного перерыва.




Дата 11.10.2025 17:00

