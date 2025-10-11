Росс Уилсон назначен спортивным директором "Ньюкасла"

"Ньюкасл" подтвердил назначение Росса Уилсона из "Ноттингем Форест" на должность спортивного директора.

Таким образом, Уилсон становится заменой для Пола Митчелла, который в свою очередь пришел на место Дэна Эшуорта, но продержался в "Ньюкасле" менее 12 месяцев, покинув клуб в конце прошлого сезона.



При Уилсоне "Форест" несколько раз обновлял свой трансферный рекорд, а крупнейшей покупкой Росса в Ноттингеме стал Омари Хатчинсон, приглашенный из "Ипсвича" за 37.5 млн. фунтов прошлым летом.



Прежде 41-летний шотландец, размер компенсации за которого "Ньюкасл" не раскрывает, также поработал в "Саутгемптоне" и "Рейнджерс", а в "Форест" трудился с 2023 года.



"Я абсолютно доволен оказаться в "Ньюкасле". Это столь особенный клуб, и я полностью понимаю страсть, амбиции и ожидания наших невероятных фанатов, как амбиции и желание наших владельцев, чтобы продолжить развитие и создание еще более сильного "Ньюкасла", — сообщил Уилсон.