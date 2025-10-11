Субименди объяснил, почему перешел в "Арсенал", отказав "Ливерпулю"

Полузащитник Мартин Субименди объяснил, почему минувшим летом перешел в "Арсенал", годом ранее отказав "Ливерпулю".

Летом 2024 "Ливерпуль" был готов выплатить отступные по контракту Субименди с "Реал Сосьедад", однако Мартин предпочел остаться в Сан-Себастьяне.



Минувшим летом Субименди отправился в "Арсенал", поддавшись уговорам главного тренера "канониров" Микеля Артеты и посчитав, что это правильный момент времени для перехода.



"Когда поступает какое-либо предложение, в первую очередь нужно спросить себя, а не следует ли остаться в "Реал Сосьедад". И тогда не был правильный момент, чтобы уйти. Я остался, и сезон получился сложным, но я многому научился. Я хотел прибавить и взять на себя больше ответственности после ухода других".



"Фанаты ценили, что я остался. Ну, до тех пор, пока ты не решил уйти. Но я всегда старался выбирать правильное время, и я рад, что в итоге все случилось".



"Я следил за "Арсеналом", и мне нравилось все, что я видел, в плане страсти, молодежи, ощущения от наблюдения за ними. А когда мне позвонил Микель Артета... Ну, если вы когда-либо разговаривали с ним, то знаете, что он может быть очень убедителен. Он без ума от футбола, он все хочет контролировать и старается извлечь пользу из каждой маленькой детали. Он все очень ясно изложил, и его предложение было лучшим для меня", — сообщил Субименди The Guardian.