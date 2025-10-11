Фернандеш объяснил свое решение не уезжать в Саудовскую Аравию

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что отклонил предложение из Саудовской Аравии минувшим летом не из-за близости Чемпионата Мира.

Минувшим летом "Аль-Хиляль" был готов заплатить "Юнайтед" 100 миллионов фунтов за Фернандеша, самому Бруну предложив контракт стоимостью 200 млн. фунтов.



По словам Ферандеша, он отказался, потому что просто хотел остаться в "Юнайтед". При этом 31-летний игрок сборной Португалии не берется сказать, где он будет выступать в следующем сезоне.



"Я не закрывал дверь перед Саудовской Аравией из-за Чемпионата Мира. Этого никогда не было у меня на уме. Я хотел остаться в "Манчестер Юнайтед", а клуб хотел сохранить меня. На этом все".



"Могу ли я отправиться в Саудовскую Аравию следующим летом? Этот сценарий невозможно представить, потому что со мной ничего не обсуждали. Когда это обсуждали со мной, я открыто сказал вам перед матчем Лиги Наций (в июне)".



"Мне нравится наслаждаться настоящим, и самое важное для меня сейчас — представлять свою сборную, это источник безмерной гордости для меня. Я по-прежнему не знаю, сыграю ли я завтра, не говоря уже о том, уйду ли я из "Манчестер Юнайтед" через год".



"Я счастлив, где я нахожусь, иначе бы я не остался, но это не влияет на меня", — цитирует Фернандеша Daily Mirror.