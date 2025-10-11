Биссек может заменить Гехи в "Пэлас"

"Кристал Пэлас" рассматривает защитника итальянского "Интера" Янна Биссека в качестве возможной замены для своего капитана Марка Гехи.

Контракт Гехи по-прежнему истекает в конце сезона, однако "Пэлас" рискует лишиться Марка уже в зимнее трансферное окно.



Поэтому "Пэлас" усиленно работает над приглашением нового центрального защитника, и The Sun сообщает, что на радаре у "орлов" в преддверии января находится Биссек.



"Пэлас" хотел заполучить Биссека еще минувшим летом и был готов заплатить "Интеру" 30 миллионов фунтов, однако сам Янн не горел желанием покидать "Сан-Сиро".



С тех пор ситуация изменилась. Биссек сыграл лишь два матча за "Интер" в новом сезоне, не получая вызова в сборную Германии ни в этот международный перерыв, ни в предыдущий.



Угроза не поехать на Чемпионат Мира следующим летом подталкивает Биссека к смене клуба в январе, и утверждается, что 24-летний немец камерунского происхождения открыт к переходу в "Пэлас".



На сей раз "Пэлас" может хватить и 22 млн. фунтов для приобретения Биссека.