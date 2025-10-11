Мурильо заинтересовал "Баварию"

Центральный защитник "Ноттингем Форест" Мурильо привлек интерес немецкой "Баварии".

Мурильо утвердился ключевым игроком "Форест" после своего перехода из "Коринтианса" в 2023 году, а в январе заключил с "лесниками" новый контракт до июня 2029, причем в этой сделке нет пункта о выкупе.



Прежде Мурильо сватали в "Челси" и "Реал", а теперь, как сообщает Bild, 23-летний бразилец стал трансферной целью для "Баварии".



Мурильо оценивается в 55 миллионов евро (48 млн. фунтов), и чтобы позволить себе столь крупную покупку, "Баварии" сперва нужно избавиться от кого-нибудь из имеющихся игроков вроде Кима Мин Джэ.