"Юнайтед" побеседует с Майну и Зиркзее
"Манчестер Юнайтед" собирается поговорить с полузащитником Кобби Майну и нападающим Джошуа Зиркзее в преддверии зимнего трансферного окна.
Майну и Зиркзее имеют все основания не чувствовать себя счастливыми в "Юнайтед". Кобби и Джошуа еще не выходили в стартовом составе "красных дьяволов" в новом сезоне Премьер-Лиги.
На самом деле, Майну порывался покинуть "Юнайтед" еще на исходе летнего трансферного окна, но "дьяволы" заблокировали уход своего воспитанника в аренду.
Дефицит игровых минут ставит под угрозу попадание Майну и Зиркзее в заявки сборных Англии и Голландии, соответственно, на Чемпионат Мира следующим летом.
Как сообщает ESPN, "Юнайтед" собирается заранее побеседовать с обоими игроками, чтобы определиться с планами на январь.
Возможным направлением для обоих игроков является Серия А. Интерес к Майну сохраняет "Наполи".
11.10.2025 09:00
Просмотров: 401
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: