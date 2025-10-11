"Юнайтед" побеседует с Майну и Зиркзее

"Манчестер Юнайтед" собирается поговорить с полузащитником Кобби Майну и нападающим Джошуа Зиркзее в преддверии зимнего трансферного окна.

Майну и Зиркзее имеют все основания не чувствовать себя счастливыми в "Юнайтед". Кобби и Джошуа еще не выходили в стартовом составе "красных дьяволов" в новом сезоне Премьер-Лиги.



На самом деле, Майну порывался покинуть "Юнайтед" еще на исходе летнего трансферного окна, но "дьяволы" заблокировали уход своего воспитанника в аренду.



Дефицит игровых минут ставит под угрозу попадание Майну и Зиркзее в заявки сборных Англии и Голландии, соответственно, на Чемпионат Мира следующим летом.



Как сообщает ESPN, "Юнайтед" собирается заранее побеседовать с обоими игроками, чтобы определиться с планами на январь.



Возможным направлением для обоих игроков является Серия А. Интерес к Майну сохраняет "Наполи".