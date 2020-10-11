"Борнмут" настроен сохранить Ираолу

Спортивный директор "Борнмута" Тиагу Пинту пообещал, что его клуб сделает все возможное для заключения нового контракта с главным тренером Андони Ираолой.

Лишившись трех основных защитников минувшим летом, "Борнмут" великолепно начал новый сезон и сейчас располагается в топ-4 Премьер-Лиги.



Ираолу, чей действующий контракт истекает следующим летом, регулярно сватают в более серьезные клубы, включая "Манчестер Юнайтед", однако "Борнмут" не помышляет о расставании с испанским специалистом.



"От нашего сотрудника на ресепшене и до (владельца) Билла Фоули все мы хотим, чтобы Андони остался. Поэтому мы постараемся изо всех сил, чтобы сохранить его".



"Думаю, Андони счастлив в "Борнмуте", и вы можете это почувствовать по его поведению на каждой пресс-конференции. Но мы знаем, как устроен футбол, и нам нужно обсудить это внутри клуба. И, конечно, мы надеемся, что он останется".



"Есть ли у нас план на случай его ухода? Я отвечу на это так: наш первый вариант — Андони Ираола, наш второй вариант — Андони Ираола и третий вариант — Андони Ираола. Таков наш план насчет преемника", — сообщил Пинту журналисту Бену Джейкобсу.