"Тоттенхэм" интересуется Кевином Шаде

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заинтересован в воссоединении с нападающим "Брентфорда" Кевином Шаде.

Сам Франк только минувшим летом прибыл в "Тоттенхэм" из "Брентфорда", и теперь, утверждает Sky Sport Germany, Томас сделал Шаде целью "шпор" на 2026 год.



Именно при Франке Шаде и прибыл в "Брентфорд" из "Фрайбурга" в 2023 году — сперва на правах аренды, а затем был выкуплен за рекордные для "пчел" на тот момент 22 миллиона фунтов.



23-летний немец забил 11 голов и отдал две результативные передачи за "Брентфорд" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, также успев отличиться против "Челси" в новой кампании.