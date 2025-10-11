Сака рад конкуренции в клубе и сборной

Вингер Букайо Сака уверен, что конкуренция в "Арсенале" и сборной Англии сделает его только лучше.

На днях главный тренер англичан Томас Тухель заявил, что Сака вернулся в сборную только благодаря травме своего конкурента по позиции и партнера по клубу Нони Мадуэке.



Сака честно признается, что не привык к столь ожесточенной конкуренции, однако Букайо только приветствует это.



"Это нечто новое для меня, но в то же время это справедливая и здоровая вещь. Это побудит меня играть только лучше, как и любого другого игрока на моей позиции или на любой другой позиции".



"Нам важно подстегивать друг друга, чтобы играть на своем высочайшем уровне".



"Я могу видеть, что тренер кое-что создает. Ты можешь видеть здоровую конкуренцию. Каждый раз, когда мы играем и тренируемся, каждый старается изо всех сил".



"Мы создаем нечто хорошее, и приятно быть частью этого. Я чувствую, что мы прогрессируем и движемся в правильном направлении при нем (Тухеле)", — цитирует Сака Evening Standard.