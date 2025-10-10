Тухель предупредил Беллингема и других звезд

Томас Тухель Главный тренер сборной Англии Томас Тухель предупредил полузащитника "Реала" Джуда Беллингема и других звездных игроков насчет конкуренции.

В этот международный перерыв Тухель оставил за бортом ряд звездных игроков, включая Беллингема, Фила Фодена и Джка Грилиша.

Это породило массу теорий и догадок, однако Тухель намекает, что это просто следствие высокой конкуренции в составе.

"В данный момент имеют значение только те игроки, которые находятся здесь. На них наш фокус. Но дверь всегда открыта для каждого. У нас есть конкуренция".

"Вы думаете слишком много. Вы выдумываете слишком много. Возможно, у них всех (кто не был вызван) грипп!" — цитирует Тухеля Daily Mirror.




