Энтони Тэйлор думал завершить карьеру рефери из-за оскорблений
Рефери Энтони Тэйлор заявил, что задумывался о завершении судейской карьеры из-за постоянных оскорблений.
По словам 46-летнего Тэйлора, он находит "архаичной" культуру поведения футбольных болельщиков.
Энтони даже перестал брать свою семью на матчи после того, как был атакован в аэропорту фанатами "Ромы", расстроенными поражением своей команды от "Севильи" в финале Лиги Европы в 2023 году.
"Такие моменты, когда я думал о завершении карьеры, определенно были, и я не одинок в этом. Определенно бывали моменты, когда ты думал: "Стоит ли это того? То, что было сказано, совершенно несправедливо".
"Это архаичная психологическая тактика "давайте бомбардировать рефери или четвертого арбитра, чтобы заставить их принять решение".
"В Будапеште была худшая ситуация, в которой я когда-либо оказывался в плане оскорблений. Я путешествовал с членами семь в то время, но это также показывает, как на людей влияет поведение других".
"Это заставляет тебя думать, а не было ли ошибкой отправиться в путешествие с семьей изначально".
"Да, с тех пор моя семья больше не ездит на матчи", — сообщил Тэйлор BBC.
