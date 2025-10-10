"Ньюкасл" получит от ФИФА 6.5 млн. фунтов за травму Висса
"Ньюкасл" получит от ФИФА компенсацию в 6.5 млн. фунтов за травму нападающего Йоана Висса.
Висса до сих пор не дебютировал за "Ньюкасл", который приобрел его у "Брентфорда" за 55 млн. фунтов в заключительный день летнего трансферного окна.
Едва сменив клуб, Висса уехал в сборную ДР Конго, где получил травму колена. Йоан все еще отсутствует и, как ожидается, проведет в лазарете восемь недель.
Поскольку эта травма случилась в национальной команде, "Ньюкасл" может претендовать на компенсацию, которая рассчитывается, исходя из зарплаты игрока, и в случае с Висса речь идет о сумме до 6.5 млн. фунтов, сообщает talkSPORT.
10.10.2025 18:00
Просмотров: 451
