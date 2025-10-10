"Арсенал" наказан отложенным штрафом на 500,000 фунтов

"Арсенал" был наказан отложенным штрафом на 500,000 фунтов за нарушение правил в прошлом розыгрыше Кубка Англии.

Данное нарушение относится к матчу 3-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в январе, когда "канониры" завершили основное время со счетом 1:1 и уступили в серии пенальти.



Согласно правилам, на всех стадиях Кубка Англии, за исключением полуфиналов и финала, домашняя команда должна выделить 15 процентов билетов гостям.



Однако "Юнайтед" получил только 7,956 билетов на "Эмирейтс" — примерно на 1,000 меньше, чем положено. "Арсенал" объяснил это мерами безопасности и опасениями насчет того, что гостевые болельщики весь матч будут стоять на ногах на своем секторе.



В результате, сообщает Evening Standard, "Арсенал" был оштрафован на полмиллиона фунтов, однако этот штраф лондонскому клубу придется выплатить только в случае повторного нарушения в этом сезоне.