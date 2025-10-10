"Ньюкасл" определился с новым спортивным директором

Спортивный директор "Ноттингем Форест" Росс Уилсон близок к переходу в "Ньюкасл".

Уилсон, прежде поработавший в "Саутгемптоне" и "Рейнджерс", уже дал свое устное согласие присоединиться к "Ньюкаслу", который сейчас обсуждает с "Форест" размер компенсации за Росса.



Как сообщает Sky Sports, на "Сент-Джеймс Парк" Уилсону предстоит восполнить пустоту, которая образовалась после ухода Пола Митчелл в конце прошлого сезона.



Уилсон обладает сильной репутацией по поиску талантов, и в "Ньюкасле" рассчитывают, что Росс поможет их клубу расти не только на поле, но и за его пределами.



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау находится в восторге от перспективы сотрудничества с Уилсоном, однако Росс сможет приступить к работе у "сорок" только с января 2026.