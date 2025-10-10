Холанд и Гласнер — лучшие в Премьер-Лиге в сентябре

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" и Оливер Гласнер из "Кристал Пэлас" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам сентября.

Холанд феноменальным образом начал новый сезон, и всего в трех матчах Премьер-Лиги за "Сити" в сентябре Эрлинг забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Холанд начал месяц с дубля против "Манчестер Юнайтед", отличился против "Арсенала", а затем сделал еще один дубль против "Бернли".

В борьбе за звание Игрока Месяца 25-летний норвежец опередил Даити Камаду, Янкубу Минте, Робина Руфса, Гранита Джаку и Мартина Субименди.

Холанд также признавался лучшим игроком Премьер-Лиги по итогам месяца в августе 2024, апреле 2023 и августе 2022.

А Тренером Месяца — впервые в своей карьере — был признан Гласнер, чья команда развила свою беспроигрышную серию до 19 матчей кряду во всех соревнованиях.

Подопечные Гласнера начали сентябрь с 0:0 против "Сандерленда", после чего победили "Вест Хэм" (1:2) и "Ливерпуль" (2:1).

В борьбе за эту награду 51-летний австриец опередил Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити", Микеля Артету из "Арсенала" и Режиса Ле Бри из "Сандерленда".




  1. semenyo 10.10.2025 15:35 # semenyo
    Напоминалочка.

    6+3 в сезоне > 3+1 у Ливерпуля за пол миллиарда

    (ответить)

  2. skydreams 10.10.2025 15:18 # skydreams
    Эстевао дубль за Бразилию. Бля что за биста подписали, ебанись

    (ответить)

  3. hachidio 10.10.2025 15:13 # hachidio
    А вы тоже считаете Ливерпуль величайшим клубом в истории АПЛ?

    P.s. Я уже не человек, я зверь нахуй.

    (ответить)

  4. patrushev 10.10.2025 15:03 # patrushev
    Каспийский уродец пробегал?

    (ответить)

