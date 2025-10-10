Холанд и Гласнер — лучшие в Премьер-Лиге в сентябре
Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" и Оливер Гласнер из "Кристал Пэлас" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам сентября.
Холанд феноменальным образом начал новый сезон, и всего в трех матчах Премьер-Лиги за "Сити" в сентябре Эрлинг забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
Холанд начал месяц с дубля против "Манчестер Юнайтед", отличился против "Арсенала", а затем сделал еще один дубль против "Бернли".
В борьбе за звание Игрока Месяца 25-летний норвежец опередил Даити Камаду, Янкубу Минте, Робина Руфса, Гранита Джаку и Мартина Субименди.
Холанд также признавался лучшим игроком Премьер-Лиги по итогам месяца в августе 2024, апреле 2023 и августе 2022.
А Тренером Месяца — впервые в своей карьере — был признан Гласнер, чья команда развила свою беспроигрышную серию до 19 матчей кряду во всех соревнованиях.
Подопечные Гласнера начали сентябрь с 0:0 против "Сандерленда", после чего победили "Вест Хэм" (1:2) и "Ливерпуль" (2:1).
В борьбе за эту награду 51-летний австриец опередил Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити", Микеля Артету из "Арсенала" и Режиса Ле Бри из "Сандерленда".
10.10.2025 15:00
Просмотров: 265
Последние комментарии:
Напоминалочка.
6+3 в сезоне > 3+1 у Ливерпуля за пол миллиарда
(ответить)
Эстевао дубль за Бразилию. Бля что за биста подписали, ебанись
(ответить)
А вы тоже считаете Ливерпуль величайшим клубом в истории АПЛ?
P.s. Я уже не человек, я зверь нахуй.
(ответить)
Каспийский уродец пробегал?
(ответить)
