Малик Фофана рассматривает "Ливерпуль" и "Сити"

Представитель вингера французского "Лиона" Малика Фофана назвал "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в качестве клубов, куда может отправиться его клиент.

Фофана связывали с переездом в Премьер-Лигу еще минувшим летом, но Малик решил не спешить с уходом из "Лиона".



Интересы Фофана с недавних пор представляет агентство Roc Nation Sports, чей генеральный директор Фредерико Пенья намерен помочь 20-летнему французу оказаться в топ-клубе и раскрыться в качестве суперзвезды.



"В этом сезоне Фофана хочет показать себя миру, особенно на Чемпионате Мира. Если он преуспеет, то сможет перейти из "Лиона" в один из топ-10 клубов".



"Мы в Roc Nation обладаем сильной верой в него. "Ливерпуль", "Бавария", "Манчестер Сити" — это те клубы, к которым он соответствует".



"Фофана чувствует, что его очень ценят в "Лионе". Он не хотел так легко лишиться этого летом".



"Мы отслеживаем Фофана через свою скаутскую службу. Он выдающийся талант, который постепенно становится готовым для трансфера. В следующем году в Соединенных Штатах, на родине Roc Nation, пройдет Чемпионат Мира".



"Мы хотим направлять игроков, которые могут блеснуть там. Фофана идеально соответствует этому профилю".



"Мы хотим, чтобы Фофана вылупился из своей скорлупы. Слушайте, он обладает потенциалом, чтобы стать суперзвездой вроде Мбаппе, Ямаля или Кевина Де Брюйне, но тебе также нужно окрепнуть как личность. Мы хотим работать над этим вместе", — цитирует Пенью Liverpool Echo.