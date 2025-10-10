Райс рассказал, как Артета заставил его чувствовать себя "неудержимым"
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс рассказал, как главный тренер "канониров" Микель Артета заставил его почувствовать себя "неудержимым".
Райс в качестве капитана вывел сборную Англии на товарищеский матч против Уэльса накануне вечером, оставив сильное впечатление своей игрой.
После победы 3:0 Райс признался, что в этом сезоне Артета дает ему больше свободы в "Арсенале", и наставник англичан Томас Тухель старается поступать так же.
"Я могу играть 6-го номера или 8-го. Думаю, сейчас я больше 8-й номер, который играет от штрафной до штрафной".
"В этом году тренер немного скорректировал мою позицию в "Арсенале", предоставив мне чуть больше свободы, чтобы опускаться глубоко, а также проникать в чужую штрафную, когда я могу".
"То же самое у Томаса. Думаю, это место слева в полузащите мне действительно подходит. Я имею возможность отходить назад и быть разносторонним полузащитником, и я просто наслаждаюсь своей игрой".
"Я обладаю двумя тренерами, которые очень просто объясняют мне план на игру, а также то, что и где я должен делать".
"Разумеется, именно мне нужно исполнить это, но когда ты уверен в футболе, в который ты играешь, порой ты чувствуешь себя неудержимым".
"Я очень сильно завершил прошлый год. Первые один-два матча в этом сезоне я провел не так хорошо, как хотел, но теперь я набрал форму".
"Я чувствую, что силен и в форме, я уверен насчет своей игры и надеюсь, теперь мои дела в сборной Англии и "Арсенале" будут идти только в гору", — цитирует Райса Evening Standard.
