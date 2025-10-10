Микелу не удалось помириться с Джексоном

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел рассказал, что нападающий Николас Джексон отказался с ним помириться.

В августе 2024, когда "Челси" уступил "Манчестер Сити" в первом туре Премьер-Лиги, Микел публично подверг игру Джексона в завершении атак, заявив, что Николас не соответствует необходимому "синим" уровню.



"Закрой свой рот и не неси чушь", — гневно тогда отреагировал Джексон в социальной сети.



По словам Микела, с тех пор он пытался лично поговорить с Джексоном, но 24-летний сенегалец, отправленный на этот сезон в аренду в "Баварию", не захотел идти на контакт.



"Нет, нет, у меня не было разговора с ним. Слушайте, я хотел устроить частный разговор, но он отказался. Он не захотел разговаривать со мной, и это его право".



"Там ничего такого. Будучи другом и тем кто играл за этот футбольный клуб, я просто хотел честно с ним поговорить", — сообщил Микел talkSPORT.