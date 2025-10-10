"Челси" готов купить защитника в январе, но не Гехи

"Челси" готов выйти на трансферный рынок в январе для приглашения центрального защитника, но вариант с возвращением Марка Гехи из "Кристал Пэлас" не рассматривает.

На старте нового сезона "Челси" испытывает большие проблемы с травмами, что принято считать следствием выступления на клубном Чемпионате Мира и скомканной предсезонной подготовки.



Например, накануне против "Ливерпуля" главный тренер "Челси" Энцо Мареска был лишен в центре обороны травмированных Леви Колуилла, Весле Фофана и Тосина Адарабиойо, а также дисквалифицированного Трево Чалобы.



Daily Express ожидает, что "Челси" попытается решить эту проблему в зимнее трансферное окно, а среди возможных целей "синих" называются Мурильо из "Ноттингем Форест" и Рональд Араухо из "Барселоны".



А вот вступать в борьбу за Гехи, которого "Челси" продал в "Пэлас" за 18 миллионов фунтов в 2021 году, "синие" не собираются, несмотря на истекающий в конце сезона контракт Марка.