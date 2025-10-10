"Сити" поставил на паузу планы насчет правого защитника

"Манчестер Сити" поставил на паузу свои планы по приглашению нового правого защитника.

"Сити" задумывался об укреплении правого фланга обороны еще минувшим летом, когда проводил Кайла Уолкера в "Бернли", но новичок так и не был приглашен на эту позицию.



По информации Sky Sports, теперь эти планы были отложены минимум до следующего лета, что связано с отличной формой Абдукодира Хусанова.



Хусанов преимущественно действует в центре обороны, но против "Манчестер Юнайтед", "Наполи" и "Арсенала" он исполнял роль правого защитника.



Вероятно, Хусанов продолжил бы играть правого защитника, если бы не полученная против "Арсенала" травма. В последних матчах Абдукодира подменял Матеуш Нунеш.



Однако травма Хусанова незначительна, и в ближайшие недели 21-летний узбек вернется в строй, чтобы продолжить утверждаться в качестве основного игрока команды Хосепа Гвардиолы.