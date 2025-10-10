"Юнайтед" готов отпустить Каземиро в конце сезона

"Манчестер Юнайтед" готов попрощаться с Каземиро, чтобы освободить место для нового полузащитника.

Как и в случае с защитником Харри Магуайром, "Юнайтед" предстоит принять важное решение по Каземиро в ближайшие месяцы.



Истекающий в конце сезона контракт Каземиро предусматривает опцию продления на 12 месяцев, но Sky Sports утверждает, что с высокой вероятностью "Юнайтед" отпустит 33-летнего бразильца свободным агентом.



Пускай "Юнайтед" ничего не выручит за игрока, купленного три года назад у "Реала" за 70 миллионов фунтов, но зато "красные дьяволы" разгрузят свою зарплатную ведомость сразу на 300,000 фунтов в неделю.



Это создало бы пространство для приглашения нового полузащитника, и Карлос Балеба из "Брайтона" является одним из нескольких игроков, рассматриваемых "Юнайтед" на эту позицию.