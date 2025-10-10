Футболист убил человека, отсидел в тюрьме и вернулся в свой клуб

Нападающий "Мансфилда" Лукас Акинс воссоединился с клубом Лиги Один после того, как отбыл тюремное заключение.

Еще в 2022 году неосторожное вождение Акинса обернулось смертью велосипедиста. Лукас на своем Mercedes G350 сбил мужчину, и тот скончался в больнице 10 дней спустя.



Ранее в этом году Акинс признал свою вину и был приговорен к 14 месяцам тюрьмы. Однако Лукас отсидел за решеткой только половину своего срока, после чего был условно-досрочно освобожден.



"Мансфилд" заранее готовился к возвращению Акинса, в сентябре включив того в свою заявку на Лигу Один, и накануне клуб третьего английского дивизиона официально подтвердил, что Лукас воссоединился с первой командой и теперь доступен для тренировок и матчей.