Футболист убил человека, отсидел в тюрьме и вернулся в свой клуб
Нападающий "Мансфилда" Лукас Акинс воссоединился с клубом Лиги Один после того, как отбыл тюремное заключение.
Еще в 2022 году неосторожное вождение Акинса обернулось смертью велосипедиста. Лукас на своем Mercedes G350 сбил мужчину, и тот скончался в больнице 10 дней спустя.
Ранее в этом году Акинс признал свою вину и был приговорен к 14 месяцам тюрьмы. Однако Лукас отсидел за решеткой только половину своего срока, после чего был условно-досрочно освобожден.
"Мансфилд" заранее готовился к возвращению Акинса, в сентябре включив того в свою заявку на Лигу Один, и накануне клуб третьего английского дивизиона официально подтвердил, что Лукас воссоединился с первой командой и теперь доступен для тренировок и матчей.
10.10.2025 08:00
Просмотров: 99
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: