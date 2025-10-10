Тухель недоволен "тихими" английскими фанатами

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подверг критике болельщиков своей команды в товарищеском матче против Уэльса.

Накануне вечером англичане разгромили Уэльс со счетом 3:0, все три своих гола забив еще в первом тайме.



Гости привезли с собой на "Уэмбли" около 7,000 фанатов, которые порой перекрикивали превосходивших их десятикратно английских болельщиков, и такого рода поддержка расстроила Тухеля.



"Мы могли вести и 5:0 к перерыву. Нам не удалось забить четвертый и пятый голы. На стадионе было тихо. Мы не могли почерпнуть никакой энергии от трибун. Мы делали все для победы".



"Да, мы ожидали большего от фанатов. Что еще мы могли сделать за 20 минут? Мы не дали им улизнуть. Но если на протяжении получаса ты слышишь только фанатов Уэльса, это грустно, потому что команда заслуживала больше поддержки сегодня", — сообщил Тухель ITV.