Англичане разгромили Уэльс в товарищеском матче

Сборная Англии в доминирующей манере переиграла Уэльс в товарищеском матче, одержав победу над своими соседями со счетом 3:0.

Главный тренер "трех львов" Томас Тухель сохранил доверие большинству игроков, начинавших победный матч против Сербии в сентябре (0:5). В старт были добавлены лишь Джон Стоунс, Джед Спенс, Букайо Сака и Олли Уоткинс. Капитанская повязка досталась Деклану Райсу.



От начала матча прошло две с небольшим минуты, и счет был открыт. После розыгрыша углового Марк Гехи догнал мяч, который чуть не ушел за лицевую линию, и отпасовал назад под удар Моргана Роджерса в касание — 1:0.



Хозяева "Уэмбли" только воодушевились и принялись непрерывно атаковать. На 11-й минуте затяжной розыгрыш углового увенчался едва заметной скидкой Гехи к дальней штанге, где Уоткинс в упор поразил ворота — 2:0.



На 20-й минуте разница в счете стала крупной. Получив мяч на правом краю штрафной, Сака чуть улучшил свою позицию и нанес крученый удар с левой ноги в дальний угол ворот — 3:0.



Затем игра успокоилась, а на 40-й минуте Уоткинс упустил верную возможность оформить дубль. Но вместо того, чтобы замкнуть прострел Эллиота Андерсона, Олли врезался в штангу.



Вскоре посл начала второго тайма Роджерс отметился ударом в перекладину из пределов штрафной площади. Затем последовало огромное количество замен, что негативно сказалось на темпе матча.



В концовке гости несколько активизировались, и на 72-й минуте Джордану Пикфорду даже пришлось спасать свою команду. Счет уже не изменился.



Англия сделала результат матча в течение 20 первых минут, застав Уэльс врасплох своим энергичным и настойчивым футболом. Второй тайм по своему духу был уже товарищеским.



Сборная Англии — сборная Уэльса — 3:0 (3:0)



Голы: Роджерс 3, Уоткинс 11, Сака 20.



Сборная Англии: Пикфорд, Конса, Стоунс (Льюис-Скелли 80), Гехи, Спенс, Райс (Лофтус-Чик 69), Андерсон (Хендерсон 69), Роджерс (Гиббс-Уайт 70), Сака (Боуэн 70), Гордон, Уоткинс (Рэшфорд 45).



Сборная Уэльса: Дарлоу, Неко Уильямс (Кпакио 64), Бен Дэвис (Мефем 64), Ампаду (Шиэн 64), Родон, Брукс, Уилсон (Джеймс 64), Каллен, Джонсон (Кумас 76), Мур (Харрис 76), Дасилва.



Предупреждения: Гехи, Спенс — Неко Уильямс.