Купить МЮ пытаются инвесторы из ОАЭ

Потенциальным покупателем "Манчестер Юнайтед" является группа инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее днем — с подачи председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха — появились слухи о возможной продаже "Юнайтед".



По информации talkSPORT, речь идет об инвесторах не из Саудовской Аравии и не из Катара, чей шейх Джассим уже пытался приобрести "Юнайтед" в прошлом.



На самом деле попытку вырвать "Юнайтед" из цепких лап семейства Глэйзеров предпринимают инвесторы из ОАЭ, которые уже обратились к нескольким легендам клуба с "Олд Траффорд" с предложением поучаствовать в процессе.