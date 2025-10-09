Купить МЮ пытаются инвесторы из ОАЭ
Потенциальным покупателем "Манчестер Юнайтед" является группа инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее днем — с подачи председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха — появились слухи о возможной продаже "Юнайтед".
По информации talkSPORT, речь идет об инвесторах не из Саудовской Аравии и не из Катара, чей шейх Джассим уже пытался приобрести "Юнайтед" в прошлом.
На самом деле попытку вырвать "Юнайтед" из цепких лап семейства Глэйзеров предпринимают инвесторы из ОАЭ, которые уже обратились к нескольким легендам клуба с "Олд Траффорд" с предложением поучаствовать в процессе.
09.10.2025 23:00
Просмотров: 354
проведут крысе утёсной по губам и заберут контрольный пакет? УХЕХЕХЕХЕХ
