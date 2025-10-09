Тайрик Джордж, вероятно, покинет "Челси" в январе

Вингер Тайрик Джордж с высокой вероятностью покинет "Челси" в зимнее трансферное окно.

Джорджа связывали с уходом из "Челси" еще минувшим летом, когда им интересовались различные клубы из Лиги Чемпионов и Лиги Европы. А в заключительный день окна Тайрик едва не отправился в "Фулхэм".



Будучи вингером, 19-летний англичанин вынужден конкурировать за игровые минуты в "Челси" с Педру Нету, Эстевао Виллианом, Джейми Гиттенсом и Алехандро Гарначо. А следующим летом на "Стэмфорд Бридж" также прибудет Жеовани Кенда.



В этом сезоне Премьер-Лиги Джордж отметился лишь тремя выходами на замену, еще по разу появившись в стартовом составе в Кубке Лиги и Лиги Чемпионов.



Sky Sports ожидает, что Джордж покинет "Челси" в январе. Приоритет Тайрика — обрести регулярную игровую практику.