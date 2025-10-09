Представитель Дьекереша поведал, что МЮ согласовал покупку Виктора

Представитель Виктора Дьекереша рассказал, что "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности о покупке шведского нападающего у "Спортинга" минувшим летом.

Забив 97 голов в 102 матчах за "Спортинг", минувшим летом Дьекереш был продан в "Арсенал" за 63.8 млн. фунтов.



Но чтобы добиться этого трансфера, Дьекерешу пришлось вступить в открытый конфликт с руководством "Спортинга". Виктор настоял на "Арсенале", несмотря на наличие более выгодных как для себя, так и для лиссабонского клуба предложений.



"Из Саудовской Аравии предлагались безумные суммы, но мы должны поступать в своих лучших интересах".



"Была ли нам положена доля от суммы его трансфера? Конечно. Это много денег. Возможно, однажды Виктору следует высказаться насчет этого".



"Я не думаю, что мы когда-либо оказывали на него давление, чтобы он принял какое-либо предложение. В конце концов деньги приходят и уходят, а этот переход в "Арсенал" открывает перед нами большие маркетинговые возможности".



"Они ("Спортинг") согласовали сделку с "Манчестер Юнайтед" у нас за спиной, и это было проблемой. "Юнайтед" предложил больше денег в качестве компенсации", — цитирует Джонатана Чалкиаса, помощника агента Хасана Четинкаи, Daily Mail.