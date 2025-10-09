Саудовская Аравия не интересует Фернандеша

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию, даже следующим летом.

Минувшим летом, находясь в расположении сборной Португалии, Фернандеш лично подтвердил, что отклонил роскошное предложение "Аль-Хиляля".



В предыдущие дни и недели пресса неоднократно сообщала, что саудовские клубы сохраняют интерес к Фернандешу, и тот будет готов обсудить переезд на Ближний Восток после Чемпионата Мира следующим летом.



Однако близкий к Фернандешу источник сообщил BBC, что данная информация не соответствует действительности, и 31-летний полузащитник полностью предан "Юнайтед", где у него есть контракт до 2027 года с опцией продления на 12 месяцев.



Фернандеш заинтересован в выступлении только в крупнейших лигах Европы, и в данный момент "Юнайтед" его полностью устраивает, несмотря на все свои проблемы.



Фернандеш хочет отблагодарить "Юнайтед" и его совладельца сэра Джима Рэтклиффа за доверие, вернув клуб в Лигу Чемпионов.