Бывший нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио тренируется с "Брентфордом".

Антонио не играет в футбол на клубном уровне с декабря, когда он угодил в автомобильную аварию, едва не лишившись жизни и раздробив кость своей ноги.



"Вест Хэм" не стал предлагать Антонио новый контракт взамен истекшего в конце сезона, однако некоторое время Мичейл продолжал пользоваться инфраструктурой лондонского клуба, а в августе даже сыграл за команду "молотобойцев" U-21.



Однако сейчас Антонио сменил место тренировок и поддерживает физическую форму с "Брентфордом", хотя Evening Standard утверждает, что "пчелы" не планируют предлагать 35-летнего игроку сборной Ямайки контракт.



Сам Антонио ранее говорил, что не собирается завершать игровую карьеру, несмотря на возраст.