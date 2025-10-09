Владельцы "Бернли" купили "Эспаньол"

Владельцы "Бернли" стали крупнейшими акционерами испанского "Эспаньола".

Хозяин "Бернли" Алан Пейс приобрел акции "Эспаньола" через Velocity Sports Partners, инвестиционное подразделение своей компании ALK Capital.



По информации The Independent, стоимость сделки Пейса с китайским бизнесменом Чэнем Яншеном составила 113 миллионов футов.



Новый хозяин собирается поднять академию и инфраструктуру "Эспаньола" до мирового уровня, достигнув успеха на футбольном поле и за его пределами.



Добавим, в данный момент "Эспаньол" занимает девятое место в Ла Лиге, в прошлом сезоне финишировав на 14-м месте.