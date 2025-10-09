Джеррард прибыл в Лондон на переговоры с "Рейнджерс"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард прибыл в Лондон на переговоры о своем возвращении на должность главного тренера "Рейнджерс".

Как сообщает Sky Sports, Джеррард приехал в столицу в среду вечером, чтобы встретиться с делегацией "Рейнджерс". Переговоры сторон могут продлиться вплоть до пятницы.



Джеррард — один из нескольких кандидатов, с которыми "Рейнджерс" планирует поговорить на этой неделе, однако именно Стивена букмекеры считают фаворитом на вакантный пост.



"Рейнджерс" находится в поисках нового рулевого с минувшего воскресенья, хотя шотландский гранд указал на дверь Расселлу Мартину.



В 2021 году Джеррард приводил "Рейнджерс" к чемпионству в шотландской Премьер-Лиге, позже тренируя "Астон Виллу" и "Аль-Иттифак".