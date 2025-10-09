Игроки МЮ верят в философию Аморима

Игроки "Манчестер Юнайтед" поддерживают своего главного тренера Рубена Аморима и его философию, несмотря на неудачное начало нового сезона.

На старте нового сезона Аморима много критикуют за свое упрямство с игрой в три защитника. На фоне этого в прессе появились слухи, что в раздевалке появились вопросы насчет тактики Рубена.



По информации Sky Sports, спортивный директор "Юнайтед" Джейсон Уилкокс даже поинтересовался мнением некоторых игроков и пришел к выводу, что команда довольна Аморимом.



Боссы "Юнайтед" сочувствуют игрокам вроде Кобби Майну и Джошуа Зиркзее, которые испытывают дефицит игровых минут, но считают, что в большинстве своем члены команды поддерживают философию Аморима и не имеют претензий насчет стиля футбола Рубена.