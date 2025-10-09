Матета хочет играть в Лиге Чемпионов
Нападающий "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета озвучил свое желание играть в Лиге Чемпионов.
В своих 97 матчах за "Пэлас" Матета забил 40 голов, чем помог "Пэлас" завоевать Кубок Англии и Суперкубок Англии, а сам заслужил вызов в сборную Франции — впервые в своей карьере.
Еще минувшим летом Матета сватали в "Атлетико" и "Ювентус", и 28-летний нападающий намекает, что открыт к следующему карьерному шагу.
"Это естественно. Каждый амбициозный игрок хочет достичь этого рубежа. Особенно когда ты попадаешь в сборную, где вокруг тебя только игроки, которые играют в Лиге Чемпионов и выигрывают крупнейшие трофеи".
"Когда ты окружен лучшими игроками в мире, ты естественным образом хочешь достичь этого рубежа", — сообщил Матета RMC Sport.
09.10.2025 13:00
Просмотров: 196
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в карабахе намек поняли
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий