Матета хочет играть в Лиге Чемпионов

Нападающий "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета озвучил свое желание играть в Лиге Чемпионов.

В своих 97 матчах за "Пэлас" Матета забил 40 голов, чем помог "Пэлас" завоевать Кубок Англии и Суперкубок Англии, а сам заслужил вызов в сборную Франции — впервые в своей карьере.



Еще минувшим летом Матета сватали в "Атлетико" и "Ювентус", и 28-летний нападающий намекает, что открыт к следующему карьерному шагу.



"Это естественно. Каждый амбициозный игрок хочет достичь этого рубежа. Особенно когда ты попадаешь в сборную, где вокруг тебя только игроки, которые играют в Лиге Чемпионов и выигрывают крупнейшие трофеи".



"Когда ты окружен лучшими игроками в мире, ты естественным образом хочешь достичь этого рубежа", — сообщил Матета RMC Sport.