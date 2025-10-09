Фернандеш не собирается уходить из МЮ в январе

Полузащитник Бруну Фернандеш не собирается уходить из "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

Фернандеш остается на радаре у клубов из Саудовской Аравии, несмотря на отвергнутый им интерес "Аль-Хиляля", "Аль-Насра" и "Аль-Иттихада" минувшим летом.



Однако talkSPORT утверждает, что 31-летний полузащитник собирается провести сезон 2025/26 целиком в "Юнайтед".



Фернандеш считает, что смена клуба за шесть месяцев до Чемпионата Мира могла бы поставить под угрозу его место в сборной Португалии.



При этом Фернандеш находит заманчивой возможность поиграть в саудовской лиге, где ему готовы платить вдвое больше тех 300,000 фунтов, которые он еженедельно получает от "Юнайтед", и Бруну будет открыт к диалогу следующим летом.



Добавим, контракт Фернандеша рассчитан до 2027 года, поэтому даже следующим летом "Юнайтед" сможет выручить хорошие деньги за Бруну, за которого "Аль-Хиляль" предлагал 100 млн. фунтов минувшим летом.