Тухель: "Будем андердогами на Чемпионате Мира"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его команда будет "андердогами" на Чемпионате Мира следующим летом.

В данный момент Англия занимает четвертое место в рейтинге сборных ФИФА и считается букмекерами одним из фаворитов на победу на ЧМ-2026.



Однако Тухель спешит напомнить, что свой первый и единственный раз англичане выигрывали Чемпионат Мира в далеком 1966 году.



"Мы будем андердогами на Чемпионате Мира, потому что мы десятилетиями его не выигрывали, и нам придется играть против команд, которые последовательно его выигрывали на протяжении этого времени. Поэтому нам нужно проявить себя как команда, иначе у нас не будет шансов".



"Если ты никогда не выигрывал Уимблдон, ты можешь быть одни из фаворитов, но не фаворитом. Если ты близок, ты можешь быть среди претендентов на победу, но не фаворитом. Просто так это устроено".



"Есть Бразилия, есть Аргентина, Испания, Франция, и они совсем недавно выигрывали Чемпионат Мира".



"Это не значит, что у нас нет шансов, и мы очень хорошо это знаем. Прежде всего нам нужно преодолеть отбор, а затем мы будем точно знать, зачем мы едем туда", — цитирует Тухеля BBC.