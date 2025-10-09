"Юнайтед" обсуждает новый контракт с Магуайром

"Манчестер Юнайтд" вступил в переговоры со своим защитником Харри Магуайром о новом контракте.

В данный момент Магуайр приближается к заключительным шести месяцам по своему действующему контракту и с 1 января сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Однако "Юнайтед" надеется предотвратить потерю Магуайра свободным агентом. По информации Daily Mail, "красные дьяволы" уже обсуждают с представителями 32-летнего англичанина продление сотрудничества.



С высокой вероятностью Магуайру придется пойти на понижение своей зарплаты в 190,000 фунтов в неделю, чтобы получить новый контракт в "Юнайтед". Если Харри не захочет ущемлять себя финансово, ему будут рады в Саудовской Аравии, чьи клубы уже контактируют с экс-защитником "Лестера".